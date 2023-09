Firenze, turista scala fontana di Nettuno per una foto: danni per 5mila euro

I danni al monumento

La fontana del Nettuno è conosciuta anche come "il Biancone". Il turista ha danneggiato la zampa anteriore destra del cavallo. In una nota di Palazzo Vecchio si spiega, in particolare, che sulla zampa si è verificato il distacco di alcune stuccature realizzate durante il restauro del 2018. Inoltre la zona superiore del carro, realizzata in marmo rosso, ha subito il distacco di una porzione triangolare di circa 25 x 20 millimetri. Il danno stimato dai tecnici del Comune è di circa 5mila euro. In precedenza, il sindaco Nardella aveva affermato che non c'erano stati danni, ma che il giovane sarebbe stato multato. Le verifiche sul monumento, però, hanno dimostrato i danneggiamenti subiti.