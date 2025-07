Firenze, protesta di risciò e caddy sotto Palazzo Vecchio contro il divieto di circolazione nel centro storico

Si sono dati appuntamento in piazza della Signoria a Firenze per protestare contro il “regolamento per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico” nel centro storico che a breve sarà approvato in giunta comunale. In seguito al divieto di circolazione nell’area Unesco, gli operatori che guidano caddy e risciò non potranno più circolare in tutta l'area Unesco eccezion fatta per le navette turistiche elettriche. La norma, frutto della collaborazione tra l’assessorato al turismo e quello alla mobilità, nasce con l’obiettivo di regolamentare il trasporto turistico secondo principi di equità, sicurezza e decoro urbano. Circa cinquanta mezzi si sono radunati davanti a Palazzo Vecchio per chiedere un confronto con l’Amministrazione, temendo ripercussioni economiche gravi per chi da anni lavora nel settore senza alternative immediate.