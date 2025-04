Firenze, non riceve permessi per l'allattamento e continua a insegnare: prof sanzionata

Una professoressa ha chiesto i permessi per allattamento che spettano alle neo-mamme ma, non ottenendo risposta, si è recata comunque a scuola per non lasciare scoperte le classi dove insegna. Per tutta risposta la preside, una volta accortasi che la docente non aveva usufruito della riduzione oraria per allattare il figlio, ha avviato contro di lei un provvedimento disciplinare. È la disavventura capitata a una giovane docente precaria del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti Miriam Makeba (Cpia2) de Le Sieci, nel Comune di Pontassieve (Firenze).