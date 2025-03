Allattamento al seno riduce il rischio di ritardi di sviluppo

Il 41,7% dei bambini coinvolti nello studio, pari a 123.984, sono stati allattati esclusivamente al seno. I bambini sono stati monitorati periodicamente fino ai tre anni di età: è emerso che quelli allattati al seno per almeno sei mesi hanno minore rischio di ritardi nel raggiungimento delle tappe di sviluppo linguistico e sociale o motorio rispetto ai bambini con meno di sei mesi di allattamento al seno. In particolare hanno un rischio ridotto del 27% i piccoli con allattamento esclusivo; un rischio ridotto del 14% in caso di allattamento al seno non esclusivo. Tra 37.704 coppie di fratelli, i bambini che erano stati allattati al seno per almeno sei mesi avevano meno probabilità di mostrare ritardi nel raggiungimento delle tappe fondamentali (un rischio mediamente ridotto del 9%) e un rischio ridotto del 27% di ricevere diagnosi di disturbi dello sviluppo neurologico rispetto ai fratelli con meno di sei mesi di allattamento al seno.