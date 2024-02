Biella, consigliere comunale e candidata sindaco dem lascia la seduta per allattare: scoppia la polemica Lega-Pd

L'attacco

Marta Bruschi, capogruppo del gruppo Pd e da pochi giorni candidata a sindaco di Biella per il centrosinistra alle amministrative di giugno, si è assentata dall'aula "per motivi familiari". Una decisione che non è piaciuta al leghista Ercoli: "Vedo che tra i banchi della minoranza c'è un'assenza importante - ha dichiarato nel suo intervento in aula -. A due delibere dalla fine, il nuovo capogruppo Pd nonché candidata sindaco è andata via. Non è un consigliere qualunque, sono le 9 e 30 di sera, questo dimostra un ottimo interesse - ha ironizzato - nei confronti della politica. Immagino come possa un domani fare il sindaco".