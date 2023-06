Camera, Gilda Sportiello (M5s) allatta il figlio in Aula: è la prima volta nella storia

La decisione della giunta per il Regolamento è stata presa a seguito di un Odg presentato dalla stessa Sportiello e approvato dall'Aula nella scorsa legislatura.

"Finalmente abbiamo trovato il modo di lavorare in perfetto silenzio. Dal momento che da questa seduta fa il suo esordio in aula il piccolo Federico, figlio della collega, Gilda Sportiello (M5s) che, per la prima volta, con l'unità dei gruppi, è qui con noi. Auguri di una lunga, libera e serena vita a Federico". Così il vice presidente della Camera, Giorgio Mulé, ha dato il benvenuto a Montecitorio al piccolo ospite. L'annuncio è stato accolto da un fragoroso applauso.

M5s: "Giornata storica"

Anche il M5s ha celebrato questo primato. "È veramente un giorno molto importante, per la storia della Camera. Diamo il bentornato a Gilda Sportiello, che rientra dal periodo di maternità, e il benvenuto al piccolo Federico, il primo bimbo a fare ingresso in Parlamento nel corso dei lavori, per consentirne l'allattamento. La Camera dimostra che è possibile mettere le mamme nelle condizioni di conciliare lavoro e maternità. Non possiamo più permetterci di mettere le donne davanti alla crudele scelta tra allattamento e ritorno al lavoro. Oggi siamo d'esempio a tanti datori di lavoro, pubblici e privati, e a tutto il Paese. Rappresentiamo la speranza di tantissime donne. Se vogliamo davvero promuovere la natalità, è da iniziative come questa che dobbiamo partire. Noi abbiamo iniziato questo percorso nella passata legislatura, ponendo la prima pietra per arrivare al giorno in cui si concretizza questo storico passo avanti. Oggi scriviamo una bella pagina della storia della Camera e dobbiamo andarne fieri".