I mammiferi maschi (di solito) non allattano: la matematica spiega il perché

Per quanto riguarda il latte, i microbi che contiene di per sè non sono nocivi. "È la loro presenza e abbondanza che detta la salute generale del microbioma intestinale. Un attore sbagliato nella fase iniziale della vita di un animale potrebbe cambiarlo in un momento cruciale”, spiega un altro autore, Brennen Fagan. Il latte materno è infatti una sostanza viva che svolge un ruolo fondamentale nel determinare il microbioma dei mammiferi, ossia di quell'ecosistema che comprende batteri, virus e funghi, insieme al loro materiale genetico. Questo ecosistema - e quindi anche i microbi - svolge "un ruolo cruciale per la salute, dando protezione contro le malattie, aiutando la digestione del cibo e in molti altri modi ancora che stiamo scoprendo solo ora", conclude Fagan.