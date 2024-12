Firenze, famiglia trovata morta in casa: quattro morti, ipotesi intossicazione da monossido

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14, allertati perché le persone all'interno non rispondevano. Una volta entrati nell'abitazione, al piano terra, hanno portato all'esterno un uomo, una donna e due bambini. Immediate le manovre di rianimazione per le quattro persone, al termine delle quali purtroppo il medico ha constatato il decesso del padre, della compagna e di un bimbo, mentre la bimba è stata ricoverata d'urgenza.