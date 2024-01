Padova, tre stranieri uccisi dal monossido di carbonio

A Padova tre persone sono state trovate morte in uno stabile abbandonato, quasi certamente uccise dalle esalazioni di monossido di carbonio di un braciere.

I corpi sono stati ritrovati all'interno di una stanza dell'ex istituto Configliachi in via Guido Reni: sui cadaveri la polizia non ha riscontrato segni di violenza. Sono in corso accertamenti per identificare le tre vittime, probabilmente di origine magrebina.