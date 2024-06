Firenze, donna trovata morta in casa: fermato il nipote 17enne

La vittima è un'infermiera peruviana di 65 anni, trovata senza vita nel suo appartamento di via Niccolò da Tolentino. Il nipote, dopo aver segnalato di aver rinvenuto il cadavere, era stato accompagnato al pronto soccorso, proprio perché aveva detto di avere avuto una colluttazione. Poi è stato portato in questura per essere ascoltato e successivamente è arrivato il fermo.