Firenze, morto al concerto dei Subsonica: fermato un uomo

Da quanto ricostruito l'uomo sarebbe caduto per la scale del Mandela forum a Firenze, dove era andato con la moglie per assistere allo show, dopo aver ricevuto un colpo. E' quanto si apprende nell'ambito delle indagini. Omicidio preterintenzionale l'ipotesi di reato.

Un uomo è stato fermato dalla polizia per la morte di Antonio Morra, il 47enne deceduto all'ospedale fiorentino di Careggi l'altro notte al termine del concerto dei Subsonica.

Tgcom24

Il fermato farebbe parte di un gruppo di addetti di una ditta esterna alla struttura incaricata dello smontaggio del palco che avrebbero avuto una discussione con il 47enne, residente a Pistoia dove lavorava come operaio. Quando accaduto è stato in parte ricostruito anche da alcune immagini della videosorveglianza e sulla base di testimonianze.

Al diverbio sarebbe seguito il colpo che ha raggiunto il 47enne facendolo poi cadere. Le immagini avrebbe ripreso anche l'uomo barcollare sulle scale in una fase precedente all'aggressione. Il fermo è stato effettuato nel corso della notte dopo che il gruppo degli addetti alla ditta esterna era stato portato in questura per essere sentito dalla squadra mobile, che ha condotto le indagini.