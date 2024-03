Ragazzo ucciso a Firenze, fermato un 26enne

Tgcom24

La vittima è stata trovata agonizzante nei pressi della stazione. Il 26enne, dopo l'aggressione, era salito in un'auto con altre cinque persone in via de Nerli. I sei sono stati ascoltati come persone informate dei fatti per l'intera giornata, poi è scattato il fermo. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, tra cui anche quella di un agguato al giovanissimo per questioni di droga.