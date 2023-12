Firenze, commerciante iraniano ucciso: fermate due persone

Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte

A scoprire il cadavere di Safaei Chakar Kiomars, riverso per terra con le mani legate e in testa un sacchetto di tela, era stato il fratello che non aveva più sue notizie da diverse ore. Il pm Sandro Cutrignelli ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte, che sarebbe legata a soffocamento o a strangolamento o ad altra causa.