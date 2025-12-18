Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine

La convivente ha scoperto sul telefono del compagno fotografie che ritraevano le proprie figlie in stato di nudità oltre a numerose immagini, archiviate e catalogate, riconducibili a minori. L'uomo, residente in provincia di Udine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata. L'indagine è partita nel mese di settembre, dopo che la donna si è rivolta alle forze dell'ordine. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti della Sezione Cyber del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Trieste. Nonostante il tentativo dell'indagato di distruggere il telefono cellulare, frantumandolo prima dell'intervento dei militari, i dati contenuti nel dispositivo sono stati recuperati integralmente e lo hanno incastrato.