Pedopornografia online, cinque arresti tra Torino e Novara

25 Ott 2025 - 09:54
© Ansa

© Ansa

Cinque persone sono state arrestate (quattro a Torino e una a Novara) e altre cinque denunciate per detenzione e distribuzione di contenuti multimediali illeciti, tra cui c'erano anche immagini di violenze sessuali con bambini anche in tenera età. L'operazione di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla procura di Torino, è proseguita anche in modalità sotto copertura, permettendo di delineare 22 posizioni meritevoli di approfondimento investigativo per aver condiviso e scaricato file, immagini e video di pornografia minorile.

pedopornografia
torino
novara