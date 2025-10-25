Pedopornografia online, cinque arresti tra Torino e Novara

Cinque persone sono state arrestate (quattro a Torino e una a Novara) e altre cinque denunciate per detenzione e distribuzione di contenuti multimediali illeciti, tra cui c'erano anche immagini di violenze sessuali con bambini anche in tenera età. L'operazione di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla procura di Torino, è proseguita anche in modalità sotto copertura, permettendo di delineare 22 posizioni meritevoli di approfondimento investigativo per aver condiviso e scaricato file, immagini e video di pornografia minorile.