Filler e botox in casa, "Striscia la Notizia" smaschera la "scultrice di volti" abusiva

Su Instagram si presenta come specializzata in trattamento "full face" con tanto di master di specializzazione, ma la "professionista" in questione non è una dottoressa ed effettua filler e botox alle sue clienti nel suo appartamento abusivamente. Promette profili alla "Angelina Jolie", ma avverte: "Potrebbero esserci reazioni allergiche, il viso potrebbe gonfiarsi. Io consiglio l'assunzione del cortisione per alleviare il gonfiore che altrimenti potrebbe essere permanente". "Striscia la Notizia", con l'aiuto di una complice, riesce a introdurre una telecamera nascosta nell'abitazione della donna che, pensando di parlare con una cliente, dichiara: "Faccio questo lavoro da tre anni, ma non sono una dottoressa e non potrei aprire uno studio".

L'inviato del tg satirico di Canale 5, Luca Abete, allora prova a raggiungere la "scultrice di volti", ma lei appena si accorge della presenza delle telecamere scappa. Alle domande di Abete la donna nega più volte di utilizzare botox abusivamente e appena riesce fugge in auto.