Monza, scoperto dentista abusivo: denunciato per truffa ed evasione

ansa

Un dentista abusivo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza a Monza. Sequestrato lo studio in cui operava in condizioni igienico sanitarie precarie. Per anni il denunciato ha operato senza senza mai aver conseguito la laurea. Il sedicente dentista ha anche circuito un'anziana, inducendola a dargli un prestito senza mai restituirglielo. Evasore fiscale totale, il 60enne non ha dichiarato redditi per almeno 350mila euro.