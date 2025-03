Filippo Turetta cambia sezione in carcere: ora è tra i detenuti comuni

Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, cambia sezione nel carcere di Verona. Il 23enne è stato infatti trasferito dall'area "protetti" a quella di media sicurezza, in mezzo ai detenuti comuni. La novità non convince i suoi avvocati, che hanno inviato una segnalazione anche in Procura per una "potenziale forma di preoccupazione". I legali chiedono per il momento il loro assistito torni nella precedente sezione.