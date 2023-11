Filippo Turetta, è bufera sui post sulla violenza sulle donne del suo avvocato: "L'alcol è una scusante per la donna, mentre non lo è per l'uomo"

È bufera su alcuni vecchi post su Facebook di Emanuele Compagno, legale di Filippo Turetta, che trattano di violenza sulle donne.

"Ho assistito ieri a una scandalosa puntata di 'Carta Bianca' con Bianca Berlinguer in tema di violenza sulle donne. La donna veniva trattata come una menomata, come un'incapace. Se ubriaca è scusata. L'alcol è una scusante per la donna, mentre non lo è per l'uomo. Una totale deresponsabilizzazione della donna, come fosse un oggetto incapace di auto-determinarsi. Queste esagerazioni servono solo a delegittimare la donna trasformando in farsa un problema serio. Portano all'assurdo un problema vero" è uno dei post, che risale al 5 maggio 2021, diventati virali e ripresi dai siti locali e nazionali.