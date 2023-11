Morte Giulia Cecchettin, tribunale tedesco: ok all'estradizione di Filippo Turetta

Il tribunale tedesco ha disposto l'estradizione per Filippo Turetta.

La decisione sarà comunicata al ministero della Giustizia che chiederà a ministero dell'Interno di disporne il trasferimento in Italia. Dato che Filippo Turetta ha accettato una procedura semplificata di consegna all'Italia, non è più necessaria una decisione della Corte di Appello di Naumburg, la quale peraltro ha confermato la detenzione in carcere del giovane in attesa di un suo trasferimento alle autorità italiane sulla base del mandato di arresto europeo.