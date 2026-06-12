Filicudi, lieto fine per l'alunna che scrisse a Meloni: frequenterà la prima media sull'isola

Il caso della piccola allieva impossibilitata a frequentare le scuole sull'isola era emerso qualche settimana fa proprio grazie alla lettera scritta dalla bambina alla premier Meloni in cui raccontava non solo il dispiacere per dover lasciare casa, gli affetti, gli amici ma anche lo scoramento per la presenza di un vuoto educativo che avrebbe portato ripercussioni sia sulla sua istruzione, sia su quella di altri bambini, un domani alle prese con lo stesso problema. La piccola, insieme alla mamma, si era rivolta alle istituzioni affinché venisse riavviato il Cpe, il corso di preparazione agli esami di scuola media interrotto da qualche anno, ma la risposta era stata netta: non sarebbe stato possibile inviare otto docenti sull'isola per una sola alunna. A distanza di qualche settimana la risoluzione permette così alla giovanissima studentessa di tirare un sospiro di sollievo, cancellando lo spettro di dover lasciare "le sue radici".