Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con un allievo 15enne

Scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali la professoressa di Prato che ebbe un figlio nel 2018 da un suo allievo, all'epoca 15enne. La donna dava ripetizioni private d'inglese al minore che si preparava per la terza media. La 34enne era stata condannata nel 2023 a sei anni e cinque mesi per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore ed era detenuta nel carcere di Sollicciano. La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha ritenuto vi fossero i presupposti per una misura alternativa alla detenzione.