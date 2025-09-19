Accusato di abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia (Latina)

Un professore è accusato di aver violentato due studentesse minorenni all'interno di un istituto scolastico di Formia, in provincia di Latina. Per il docente il gip ha emesso un provvedimento di sospensione dall'insegnamento per il periodo massimo consentito. I fatti commessi "con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime", scrive il giudice, sono attualmente oggetto di approfondita indagine dagli investigatori, in stretta collaborazione con la procura competente. Ad eseguire l'ordinanza è stata la polizia di Formia.