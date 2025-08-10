Incendio sul Vesuvio, la Procura di Nola apre un fascicolo senza indagati

I Carabinieri hanno attivato un dispositivo straordinario di prevenzione e contrasto alla luce dell'aumento del rischio incendi boschivi che sta interessando in questi giorni la provincia di Napoli. "Sul territorio provinciale sarà impiegata una task force investigativa specializzata, composta da militari con competenze tecniche e investigative per individuare le cause dei roghi e accertare eventuali responsabilità penali", spiega una nota, aggiungendo che l'attività "si svolgerà sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola, in sinergia con le altre componenti del Comando Unità Forestali e Ambientali Carabinieri e i reparti territoriali dell'Arma".