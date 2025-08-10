Incendio sul Vesuvio, la Procura di Nola apre un fascicolo senza indagati

Incendio sul Vesuvio, i Comuni colpiti
© Withub
© Withub
Protezione Civile: al lavoro senza sosta per spegnere gli incendi. In azione sei Canadair e 4 elicotteri contro i roghi
La Procura di Nola (Napoli) ha aperto un fascicolo sull'incendio che da venerdì sera sta devastando centinaia di ettari di vegetazione sul Vesuvio. Al momento sembra che non siano state definite le ipotesi di reato, in attesa della relazione che sarà presentata dai carabinieri forestali sui roghi sul Vesuvio. Non risulta che ci siano indagati.
I Carabinieri hanno attivato un dispositivo straordinario di prevenzione e contrasto alla luce dell'aumento del rischio incendi boschivi che sta interessando in questi giorni la provincia di Napoli. "Sul territorio provinciale sarà impiegata una task force investigativa specializzata, composta da militari con competenze tecniche e investigative per individuare le cause dei roghi e accertare eventuali responsabilità penali", spiega una nota, aggiungendo che l'attività "si svolgerà sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nola, in sinergia con le altre componenti del Comando Unità Forestali e Ambientali Carabinieri e i reparti territoriali dell'Arma".
La task force andrà a "potenziare le unità già presenti e operative sul territorio, garantendo interventi tempestivi sui luoghi interessati dagli incendi, con l'obiettivo di raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica degli eventi e alla prevenzione di nuovi episodi, in particolare nelle aree protette e nei siti di pregio naturalistico", conclude la nota.
© Withub
© Withub
Intanto la Regione Campania fa sapere che la Protezione civile è al lavoro senza sosta per spegnere i roghi. Il contrasto alle fiamme prosegue sia da terra che con mezzi aerei: operativi sia i sei Canadair della flotta nazionale sia i quattro elicotteri della Regione Campania. In seguito alla richiesta dello stato di mobilitazione nazionale firmata da Vincenzo De Luca, e accolta dal governo, sono già arrivate le prime squadre di supporto delle Regioni italiane.
Commenti (0)