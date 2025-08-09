Incendio sul Vesuvio, il ministro Musumeci decreta la mobilitazione nazionale

E' stata dichiarata l'emergenza nazionale per l'incendio boschivo divampato sul Vesuvio. "Ho appena firmato il decreto per disporre, a supporto della Regione Campania, lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile", ha dichiarato il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. "Il provvedimento - aggiunge - concordato con la Regione, si è reso necessario dopo il vasto incendio che sta interessando il Parco nazionale del Vesuvio". Musumeci ha raccolto l'appello lanciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il rogo sta interessando in particolare la pineta di Terzigno, con il coinvolgimento della Riserva Integrale Tirone, nonché dei territori boschivi dei comuni di Trecase, Ercolano e Ottaviano, con un fronte che, al momento, ha raggiunto i 3mila metri e un'area di diverse centinaia di ettari bruciati. Scopo della richiesta, disporre di almeno altre sedici colonne mobili con moduli anti-incendio boschivo.