Mobilitazione nazionale per l'incendio sul Vesuvio: come funziona e chi interviene

La dichiarazione di mobilitazione nazionale da parte della Protezione Civile segna il passaggio a un livello di intervento straordinario per fronteggiare l'incendio che da ore sta interessando il Vesuvio. Si tratta di una misura prevista dal Codice della Protezione Civile (d.lgs. 1/2018) che consente di impiegare risorse, mezzi e personale provenienti da tutto il Paese, coordinandoli con quelli già attivi sul territorio regionale. Obiettivo: rafforzare le capacità locali, garantire la sicurezza delle persone, proteggere abitazioni e patrimonio ambientale e accelerare le operazioni di spegnimento e assistenza. Il provvedimento, adottato su richiesta della Regione Campania e firmato dal ministro Musumeci (che ha la competenza sulla Protezione Civile), mobilita mezzi aerei e terrestri, colonne mobili, volontariato con un coordinamento operativo centralizzato.