Festa della Repubblica, l'ultima parata di Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione

Tra squilli di tromba, cavalli in parata e uniformi impeccabili, la sua presenza conquista sempre l'attenzione del pubblico. In questi anni ha sempre partecipato agli appuntamenti istituzionali del Paese, dalla parata del 2 giugno al cambio della guardia al Quirinale, all'accoglienza dei presidenti del Consiglio in visita al Colle. E anche all'insediamento del presidente Mattarella nel 2015, quando lo ha accolto con una capriola inaspettata, sfidando il rigore e la formalità. Un gesto che ha strappato sorrisi e applausi, facendola diventare virale. All'epoca la piccola meticcia aveva meno di due anni. Nata il 5 giugno del 2013, proprio nel giorno della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, è stata regalata loro da una famiglia di un bambino che frequentava l'ippoterapia presso la caserma Salvo D'Acquisto di Roma.