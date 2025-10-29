Femminicidio nel Veronese, l'amica di Jessica: "Le disse che l'avrebbe ammazzata e lo ha fatto"

Sì, i figli, Jessica ne aveva due e li aveva persi entrambi. Erano andati a vivere con il padre biologico. "Una volta mi ha detto che aveva tentato di strangolarla, altre volte che quando impazziva aveva un'espressione da demone", ricorda Fernanda. Anche ad aprile quando l'aveva picchiata in strada "lo aveva trovato seduto sul letto con quell'espressione malefica e le aveva detto: 'adesso io ti sfascio quella faccia'". Per fortuna "quella sera c'era anche la bambina che ha telefonato al padre, che a sua volta ha chiamato i carabinieri, per questo si è salvata ed è per questo che gli hanno tolto la figlia". "È capitato che mi dicesse come aveva perso anche l'altro figlio, il maschio, di poco più grande della piccola. Diceva che non andava d'accordo con lui e che il bambino a quel punto ha deciso di tornare in Brasile dal padre", osserva l'amica. Quando Jessica "riprendeva a frequentarlo spariva per alcune settimane e non si faceva trovare, forse si vergognava".