Femminicidio e suicidio, lo psichiatra Mendolicchio: "La separazione è un momento particolarmente pericoloso nelle relazioni violente"
Dalla volontà di possesso al controllo coercitivo, dal rischio di emulazione ai segnali d'allarme: parla lo psichiatra e psicoterapeuta
Il precedente di Federico Vella e Lorena Isceri © ansa
A poche ore dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un nuovo femminicidio scuote l'Italia. In provincia di Pistoia, un uomo avrebbe ucciso la compagna per poi togliersi la vita. Il luogo del suicidio è lo stesso in cui si è concluso il femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto lo scorso settembre. Quali dinamiche psicologiche possono essere alla base di un femminicidio seguito dal suicidio dell'autore? Quanto può incidere il fenomeno dell'emulazione? Ed è possibile riconoscere per tempo i segnali di rischio? A Tgcom24 ne ha parlato con Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoterapeuta.
Quali dinamiche psicologiche possono essere alla base di un femminicidio seguito dal suicidio dell’autore?
"In alcuni casi, soprattutto quando la relazione è già segnata da violenza e controllo, l’autore vive la separazione come la perdita del potere che riteneva di avere sulla vita della partner. Il fatto che lei possa decidere di andarsene può essere vissuto come un’umiliazione o un affronto. Questo aiuta a capire perché, in una relazione già violenta, il momento della separazione possa essere particolarmente pericoloso. La responsabilità resta di chi agisce la violenza.
Il suicidio successivo può avere significati diversi. In alcuni casi l’intenzione suicidaria era già stata espressa prima dell’omicidio. In altri, le informazioni disponibili non permettono di capire quando sia maturata né quale rapporto abbia avuto con la decisione di uccidere. Dal solo esito non possiamo dedurre pentimento, disperazione o una diagnosi psichiatrica".
Qual è il confine tra dipendenza affettiva, volontà di possesso e bisogno patologico di controllo?
"La paura di perdere una persona riguarda il modo in cui si vive il legame. La volontà di possesso emerge quando si ritiene di avere il diritto di decidere per lei. Il controllo diventa coercitivo quando quella pretesa si traduce in comportamenti ripetuti che restringono la sua libertà, come sorvegliare il telefono, imporre con chi può uscire, isolarla o minacciarla se prova a interrompere la relazione. La domanda concreta è quanta libertà ha quella persona di dire di no, di dissentire o di andarsene senza temere ritorsioni. Questi comportamenti meritano attenzione anche in assenza di una diagnosi psichiatrica".
La scelta dello stesso viadotto può suggerire un fenomeno di emulazione?
"Può far sorgere la domanda. La coincidenza del luogo, da sola, ha però scarso valore per ricostruire le intenzioni dell’autore. Per dare consistenza all’ipotesi servirebbero elementi che colleghino la sua scelta al precedente, come riferimenti espliciti a quel fatto. Gli studi sull’effetto imitativo della copertura mediatica dei suicidi riguardano il rischio a livello di popolazione e non consentono di attribuire un movente nel singolo caso. Nel racconto giornalistico terrei quindi il luogo sullo sfondo, evitando di farne il centro del titolo o delle immagini".
Esistono segnali che consentono di intercettare il rischio e prevenire queste tragedie?
"Ci sono segnali che richiedono una valutazione tempestiva. Tra i più rilevanti ci sono precedenti di violenza, aggressioni sempre più frequenti o gravi, minacce di morte, tentativi di strangolamento, stalking e disponibilità di armi. Una separazione in corso merita particolare attenzione quando si accompagna a questi comportamenti. Anche una minaccia di suicidio va presa sul serio, soprattutto quando arriva insieme a minacce contro la partner o a un’escalation della violenza. In quel caso occorre valutare insieme il rischio per la donna, per eventuali figli e per l’uomo stesso. Questi segnali servono a decidere quando intervenire e quali protezioni attivare, anche quando l’esito resta imprevedibile. La valutazione e la gestione del rischio spettano ai servizi e alle istituzioni. In caso di pericolo immediato si chiama il 112. Il 1522 offre ascolto e orientamento verso i centri antiviolenza e i servizi del territorio".