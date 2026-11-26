Esistono segnali che consentono di intercettare il rischio e prevenire queste tragedie?

"Ci sono segnali che richiedono una valutazione tempestiva. Tra i più rilevanti ci sono precedenti di violenza, aggressioni sempre più frequenti o gravi, minacce di morte, tentativi di strangolamento, stalking e disponibilità di armi. Una separazione in corso merita particolare attenzione quando si accompagna a questi comportamenti. Anche una minaccia di suicidio va presa sul serio, soprattutto quando arriva insieme a minacce contro la partner o a un’escalation della violenza. In quel caso occorre valutare insieme il rischio per la donna, per eventuali figli e per l’uomo stesso. Questi segnali servono a decidere quando intervenire e quali protezioni attivare, anche quando l’esito resta imprevedibile. La valutazione e la gestione del rischio spettano ai servizi e alle istituzioni. In caso di pericolo immediato si chiama il 112. Il 1522 offre ascolto e orientamento verso i centri antiviolenza e i servizi del territorio".