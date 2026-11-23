Manolo Portanova, capitano della Reggiana, è sceso in campo a Forlì indossando la fascia rossa simbolo della lotta alla violenza sulle donne, in vista della Giornata internazionale del 25 novembre. Il gesto ha suscitato forti polemiche, considerando la condanna a sei anni in appello per violenza sessuale di gruppo a carico del calciatore, 26 anni, attualmente in attesa del pronunciamento della Cassazione.
La condanna e il processo
Portanova è stato condannato dalla Corte d'Appello di Firenze a sei anni di reclusione per uno stupro avvenuto nel maggio 2021 a Siena, ai danni di una studentessa, in un appartamento di piazza del Campo. Secondo l'accusa, all'episodio avrebbero partecipato anche lo zio, il fratello, allora minorenne, e un amico. Il calciatore continua a proclamarsi innocente e sostiene che la ragazza fosse consenziente.
Le associazioni antiviolenza: "È vergognoso"
Tra le reazioni più dure quella di Non Una Di Meno e Nondasola, che avevano già contestato l'arrivo del giocatore in squadra. Alcune attiviste avevano esposto uno striscione con la scritta "stupratori in campo non ne vogliamo". Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza Nondasola di Reggio Emilia, ha criticato il gesto. "È vergognoso. Sarebbe bello sognare che lui di sua spontanea rifiutasse la fascia, ma tanto non lo farà mai", ha dichiarato al Resto del Carlino. "Vedo tanti bambini con la sua maglia in città. E mi dispiace. Quello che viene trasmesso loro è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori" ha aggiunto.