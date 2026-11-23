Tra le reazioni più dure quella di Non Una Di Meno e Nondasola, che avevano già contestato l'arrivo del giocatore in squadra. Alcune attiviste avevano esposto uno striscione con la scritta "stupratori in campo non ne vogliamo". Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza Nondasola di Reggio Emilia, ha criticato il gesto. "È vergognoso. Sarebbe bello sognare che lui di sua spontanea rifiutasse la fascia, ma tanto non lo farà mai", ha dichiarato al Resto del Carlino. "Vedo tanti bambini con la sua maglia in città. E mi dispiace. Quello che viene trasmesso loro è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori" ha aggiunto.