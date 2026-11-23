Nel corso della ricostruzione dei fatti è emerso che la 26enne si era già rivolta ai carabinieri lo scorso 12 novembre per denunciare vessazioni e violenze subite durante il periodo di convivenza con il 32enne. Poche ore dopo, l'uomo - ora fermato e indagato - ha contattato il 112 minacciando il suicidio, disfacendosi subito dopo del proprio telefono cellulare per rendersi irreperibile. I militari sono però riusciti comunque, tramite testimonianze e un capillare sforzo investigativo, a rintracciare l'uomo. A tradirlo un'ultima telefonata al 112, intorno alle 8.30 di lunedì, al termine della quale i militari lo hanno intercettato e bloccato a piedi lungo il Lungomare di Ardea. L'uomo è stato condotto al carcere di Velletri.