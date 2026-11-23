Roma, minaccia la ex con un coltello da cucina, la sequestra e abusa di lei: arrestato 32enne
La vittima di 26 anni aveva già denunciato le vessazioni due mesi prima. Trasportata in pronto soccorso dopo essere riuscita a dare l'allarme
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Ha condotto al sua ex compagna in un parcheggio isolato, ha estratto un coltello e l'ha costretta - tenendola sotto minaccia - ad avere un rapporto non consenziente. A Roma è stato fermato un 32enne, accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori ai danni di una donna 26enne.
L'incontro dopo il turno di lavoro, il sequestro e lo stupro
La vicenda è accaduta nella notte di lunedì 16 novembre, intorno alle 02.30, al termine del turno lavorativo della giovane. Quest'ultima sarebbe infatti stata intercettata dall'ex compagno, che l'avrebbe convinta a raggiungerlo con le rispettive autovetture in un parcheggio isolato. Qui, l'uomo avrebbe estratto un coltello da cucina e l'avrebbe costretta a salire a bordo della propria auto. A questo punto l'avrebbe condotta all'interno di un edificio abbandonato, dove avrebbe abusato di lei.
La richiesta di aiuto della 26enne
A chiedere aiuto al 112 è stata la stessa 26enne, che era riuscita a convincere il suo ex compagno a riaccompagnarla alla propria auto dopo aver subito le sue violenze. I carabinieri le hanno prestato soccorso insieme ai sanitari del 118, che hanno disposto l'immediato trasporto della donna in "codice rosa" presso il pronto soccorso della clinica Città di Aprilia. Qui la giovane ha formalizzato la denuncia.
La denuncia precedente e l'arresto dell'uomo
Nel corso della ricostruzione dei fatti è emerso che la 26enne si era già rivolta ai carabinieri lo scorso 12 novembre per denunciare vessazioni e violenze subite durante il periodo di convivenza con il 32enne. Poche ore dopo, l'uomo - ora fermato e indagato - ha contattato il 112 minacciando il suicidio, disfacendosi subito dopo del proprio telefono cellulare per rendersi irreperibile. I militari sono però riusciti comunque, tramite testimonianze e un capillare sforzo investigativo, a rintracciare l'uomo. A tradirlo un'ultima telefonata al 112, intorno alle 8.30 di lunedì, al termine della quale i militari lo hanno intercettato e bloccato a piedi lungo il Lungomare di Ardea. L'uomo è stato condotto al carcere di Velletri.