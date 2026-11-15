Latter era comparsa con lo pseudonimo di "Alice" nella doppia inchiesta del 2023 firmata da The Sunday Times e The Times. Secondo il suo racconto, nel 2006 ebbe con Brand una relazione di circa tre mesi. Lei aveva 16 anni, lui 30. Brand, oggi 51enne, ha respinto le accuse emerse da quell'inchiesta. Dopo la pubblicazione, la donna ha collaborato con la Metropolitan Police. Tuttavia, la sua testimonianza non è stata inclusa nel processo più recente. Secondo Latter, la Crown Prosecution Service ha ritenuto che Brand avesse già parlato pubblicamente delle sue accuse su più piattaforme e che la sua presenza potesse distogliere l'attenzione dal caso. "Ne sono rimasta devastata" ha detto.