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È stata soltanto "Alice" per vent'anni, ora Mia Latter ha scelto di rinunciare al diritto all'anonimato per raccontare in prima persona quanto afferma di aver vissuto con Russell Brand. Lo ha fatto in un’intervista al Times pubblicata sabato 14 novembre, a pochi giorni dalla condanna dell'ex attore e conduttore. "Avevo 16 anni, lui 30" ha dichiarato.
Dall'inchiesta del 2023 alla scelta di esporsi
Latter era comparsa con lo pseudonimo di "Alice" nella doppia inchiesta del 2023 firmata da The Sunday Times e The Times. Secondo il suo racconto, nel 2006 ebbe con Brand una relazione di circa tre mesi. Lei aveva 16 anni, lui 30. Brand, oggi 51enne, ha respinto le accuse emerse da quell'inchiesta. Dopo la pubblicazione, la donna ha collaborato con la Metropolitan Police. Tuttavia, la sua testimonianza non è stata inclusa nel processo più recente. Secondo Latter, la Crown Prosecution Service ha ritenuto che Brand avesse già parlato pubblicamente delle sue accuse su più piattaforme e che la sua presenza potesse distogliere l'attenzione dal caso. "Ne sono rimasta devastata" ha detto.
La condanna di Brand
Il 5 novembre Brand è stato riconosciuto colpevole di uno stupro e di tre aggressioni sessuali ai danni di quattro donne. Il 9 novembre è arrivata la condanna a 10 anni e 6 mesi di carcere. Latter ricorda di aver incrociato Brand a Leicester Square, a Londra, mentre tornava da una giornata di shopping. All'epoca lui era un volto noto di MTV. Racconta che si fermò a chiederle cosa avesse comprato e scelse un abito che, a suo dire, avrebbe dovuto indossare per un appuntamento. Dopo averle chiesto il numero, la contattò in giornata. Quando lei gli rivelò di avere 16 anni, era convinta che sarebbe sparito. Invece, racconta, lui propose subito una cena per il giorno dopo, “senza un attimo di esitazione”.
Una relazione da tenere nascosta
Latter sostiene che, dopo la cena, lo seguì a casa con riluttanza e che lì ci furono contatti sessuali nonostante i suoi tentativi di rallentare le cose. Nei mesi successivi, afferma, Brand le chiese di nascondere la storia agli amici, mentre nella sua cerchia molti ne erano al corrente. Dice anche che a volte lui la chiamava "la bambina" davanti ad altri. Secondo il suo racconto, l’uomo mandava auto a prenderla mentre avrebbe dovuto essere a scuola. I genitori cercarono di ostacolare la relazione senza riuscirci. "Mi voleva perché avevo 16 anni ed ero vergine", ha dichiarato, convinta di essere stata per lui una sorta di fissazione.
La fine e le conseguenze
Latter riferisce anche un episodio di violenza sessuale avvenuto verso la fine della relazione, che lei descrive come traumatico. La storia si concluse quando scoprì la presenza di un’altra donna nell’appartamento di Brand. Le conseguenze, racconta, furono pesanti: non completò gli studi superiori, lasciò la scuola e le fu diagnosticata una depressione. Ci volle tempo, dice, per tornare a una vita normale. People ha contattato il legale di Brand il 14 novembre per un commento, senza ricevere risposta immediata. Nonostante l'esclusione dal processo, Latter si dice grata alla polizia e soprattutto alle donne che hanno testimoniato. "Hanno messo dentro quell’uomo", ha detto, definendo il risultato uno sforzo collettivo, anche se non per tutte è arrivato un verdetto di colpevolezza.
Mia Latter ha rinunciato al proprio diritto all'anonimato e denunciato pubblicamente di essere stata stuprata da Brand all'età di 16 anni perché si batte per l'introduzione di un'età del consenso graduata, sostenendo che "agli adulti non dovrebbe essere consentito avere rapporti sessuali con dei minori". La modifica proposta renderebbe illegali le relazioni tra adulti e giovani di 16 o 17 anni.
Presto una legge in Gran Breatgna?
Il governo britannico prenderà probabilmente in considerazione una normativa che preveda un'età del consenso "scaglionata" che vieterebbe le relazioni tra sedicenni e diciassettenni e adulti. Lo ha dichiarato Pat McFadden, ministro del Lavoro e delle Pensioni, cui è stato chiesto quanto sia probabile un simile cambiamento, in un momento in cui il tema degli abusi sulle donne è tornato al centro del dibattito in seguito alla condanna di Russell Brand. "Credo che l'intero Paese, la scorsa settimana, sia rimasto sconvolto dagli abusi di potere perpetrati da uomini influenti. Una notevole differenza di età può rientrare in questo contesto, può esserne un fattore determinante. Pertanto, ritengo che quanto emerso nell'ultima settimana abbia certamente sollevato la questione" ha affermato McFadden.