La polizia di Londra ha avviato un'indagine formale sull'attore e sulle nuove accuse di reati sessuali "non recenti". Nel comunicato diffuso da Scotland Yard si fa riferimento a "una serie di accuse di reati sessuali" a Londra e in altre parti del Regno Unito, specificando che non è ancora stato effettuato alcun arresto. Le dichiarazioni fanno seguito a un'indagine congiunta del Sunday Times, The Times e Dispatches di Channel 4, in cui quattro donne hanno accusato Brand di violenze sessuali e stupro che sarebbero avvenute nell'arco di sette anni.

Il sovrintendente investigativo Andy Furphy, del Central Specialist Crime Command del Met di Londra, ha dichiarato: "Continuiamo a incoraggiare chiunque creda di essere stato vittima di un reato sessuale, non importa quanto tempo fa, a contattarci. Comprendiamo che possa sembrare un passo difficile da compiere e voglio rassicurare che abbiamo un team di funzionari specializzati a disposizione per consigliare e supportare".

La reazione dell'attore Russel Brand ha negato le affermazioni. Prima che le accuse fossero pubblicate, l'attore e comico ha affermato che le sue relazioni sono "sempre" state consensuali. In una trasmissione online subito dopo il rilascio della dichiarazione della polizia, ha detto: "E' stato difficile per me essere obiettivo visti gli eventi dell'ultima settimana, ma è quello che devo cercare di fare". Alcuni giorni fa ha ringraziato i suoi follower per il loro sostegno e per "aver messo in dubbio le informazioni che vi sono state presentate". Non ha affrontato direttamente le accuse ma ha fatto affermazioni su ciò che ha descritto come: "corruzione e censura dei media" e "collusione tra deep State e aziende".

Il video dopo le accuse Dopo che sono uscite le accuse a metà settembre, in un video social Brand per difendersi spiega di aver ricevuto lettere da una compagnia televisiva e da un giornale, contenenti "una litania" di "attacchi aggressivi". L'attore ha anche suggerito che l'"attacco coordinato" ai suoi danni sarebbe anche stato progettato per screditarlo a causa delle sue opinioni. Negli ultimi anni infatti l'attore si è trasformato in commentatore politico e influencer pubblicando video su YouTube su argomenti come la libertà personale e la pandemia di Covid-19 ed è stato molto criticato per aver espresso scetticismo sui vaccini e per aver intervistato podcaster controversi come Joe Rogan.