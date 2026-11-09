Russell Brand condannato a dieci anni e mezzo di prigione per stupro

Fotogallery - L'attore e comico Russell Brand
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La celebrità televisiva e del web nel Regno Unito e negli Usa - nonché ex marito della popstar americana Katy Perry - dovrà scontare 10 anni e 6 mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di stupro e aggressione sessuale da una giuria popolare
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L'ex comico britannico Russell Brand, celebrità televisiva e del web nel Regno Unito e negli Usa nonché ex marito della popstar americana Katy Perry, dovrà scontare 10 anni e 6 mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole da una giuria popolare di stupro e aggressione sessuale al termine di un processo ad alta visibilità mediatica svoltosi a Londra.
Lo ha stabilito il 9 novembre Joel Bennathan, giudice togato dell'Alta Corte londinese, fissando una pena detentiva esemplare durante la lettura della sentenza. Brand - che s'è sempre dichiarato innocente, ammettendo forzature e comportamenti promiscui ma negando episodi non consensuali - ha assistito all'udienza, dinanzi alla Southwark Crown Court.
Era stato condannato il 5 novembre per un singolo capo d'accusa di violenza sessuale e per tre presunti abusi: vale a dire per una parte delle imputazioni mossegli in base alle denunce di una fan e di altre donne in relazione a fatti risalenti a diversi anni fa. Nelle dichiarazioni che hanno preceduto l'epilogo processuale, una vittima ha bollato in aula l'attore 51enne come "un predatore sessuale incapace di rimorso". Nel frattempo la polizia ha fatto sapere giorni fa che sta indagando anche sulle deposizioni di ulteriori accusatrici emerse successivamente.
Nel frattempo, Elon Musk ha bollato la sentenza inflitta a Russell Brand come “ingiusta”, prima ancora che un giudice della Southwark Crown Court pronunciasse la pena a carico del comico caduto in disgrazia. Il CEO di Tesla, 55 anni, lunedì ha ritwittato un’immagine che elencava i reati di Brand accanto a quelli di un altro stupratore condannato, Sajid Mahmood Khan. Il post sui social media sottolineava che Khan aveva ricevuto una condanna di soli tre anni nel gennaio 2025 per i suoi reati, tra cui l’adescamento di una ragazzina di 13 anni, mentre sosteneva che Brand rischiava "potenzialmente l’ergastolo", nonostante l’accusa nel caso avesse chiesto una pena massima compresa tra i 10 e i 15 anni per il comico. In risposta al post, Musk ha scritto su X che era "ingiusto".
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