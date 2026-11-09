Russell Brand condannato a dieci anni e mezzo di prigione per stupro

Era stato condannato il 5 novembre per un singolo capo d'accusa di violenza sessuale e per tre presunti abusi: vale a dire per una parte delle imputazioni mossegli in base alle denunce di una fan e di altre donne in relazione a fatti risalenti a diversi anni fa. Nelle dichiarazioni che hanno preceduto l'epilogo processuale, una vittima ha bollato in aula l'attore 51enne come "un predatore sessuale incapace di rimorso". Nel frattempo la polizia ha fatto sapere giorni fa che sta indagando anche sulle deposizioni di ulteriori accusatrici emerse successivamente.