L'attore Russel Brand incriminato in Gran Bretagna per stupro e molestie

Il 49enne attore, comico e presentatore, noto per le numerose relazioni sentimentali fra cui in passato con la popstar americana Katy Perry, ha sempre negato qualsiasi abuso. Ma gli investigatori ritengono di aver raccolto elementi sufficienti a essere portati a processo, mentre fanno sapere di restare a disposizione di altre eventuali testimoni e vittime che volessero farsi vive direttamente o tramite organizzazioni per la tutela delle donne come Rape Crisis. Dopo anni di popolarità sui media mainstream, alimentata talora dalla fama di seduttore, Brand ha accentuato la sua immagine anticonformista, provocatoria e controcorrente negli ultimi anni fino a concentrare la propria attività sui social e piattaforme di nicchia: con interventi descritti d più parti come di tenore complottistico e cospirazionista.