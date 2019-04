Femminicidio di Enna, il video shock in cui Filippo Marraro obbliga l’ex moglie a salire in auto

Filippo Marraro su Facebook aveva già cambiato il suo stato relazionale in "vedovo", ancor prima di eseguire materialmente l’assassinio della ex moglie, Loredana Calì. In un video scioccante si vede Marraro, ripreso dall’alto, raggiungere la donna e costringerla a salire con lui in automobile minacciandola con una pistola.



Presumibilmente la stessa da cui esploderà i due colpi che feriranno mortalmente la 40enne siciliana. Le aveva detto di incontrarsi per parlare della loro separazione, invece l’ha minacciata e l’ha costretta a seguirlo fino alla casa di campagna dei genitori di lei. Una volta ammazzata, ha poi chiamato la madre di Loredana: “Venitevela a prendere morta”.