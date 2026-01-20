Logo Tgcom24
Uccisa ad Anguillara

Federica Torzullo, al marito contestato il nuovo reato di femminicidio

L'uomo è indagato anche per occultamento di cadavere

20 Gen 2026 - 13:41
© Da video

© Da video

La procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di aver ucciso e poi sotterrato in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara la moglie Federica Torzullo. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione". L'uomo è indagato anche per occultamento di cadavere.

