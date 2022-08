Federica Panicucci parla in toscano per mettere a suo agio un anziano

Poche parole in dialetto per mettere a proprio agio un ospite. Il siparietto inatteso è andato in onda nel corso della puntata del 10 febbraio di

"Mattino Cinque News"

Fausto, un uomo malato e abbandonato in una casa fatiscente a Scarlino

. Federica Panicucci si è rivolta in toscano a, in provincia di Grosseto: "Fausto mi chiamavi Federica, ti ricordi? Via, io so' toscana sicché vedrai puoi parlare anche toscano con me e non ci si pensa più. Io so' di Cecina…”

Sentendo quelle poche parole, l'uomo ha iniziato subito a raccontare senza difficoltà la sua triste condizione di

pensionato e di una vita vissuta da solo in una casa sprovvista di riscaldamento e di bagno agibile.

Per la prima volta Fausto ha detto di essere pronto a lasciare la sua abitazione per trasferirsi in una casa protetta

: "Ti dico la verità Federica, partirei anche subito. Questa situazione è troppo difficile per me, la notte non mi sento tanto bene, sono solo e non c’è nemmeno il riscaldamento" ha raccontato il pensionato.