Malato e abbandonato in una casa fatiscente, la testimonianza di Fausto

Le telecamere di "Mattino Cinque" sono a Scarlino, comune in provincia di Grosseto, per occuparsi della delicata situazione di Fausto, 71enne malato che vive da solo in condizioni disumane, in una casa priva di riscaldamento e di un bagno. L'uomo chiede di non essere abbandonato e di poter vivere con dignità insieme a qualcuno che possa assisterlo nelle faccende quotidiane, ma come spiegato dalla trasmissione di Canale 5, avrebbe rifiutato la sistemazione in una residenza adeguata proposta dalle istituzioni, perché troppo distante dal suo Paese natale, al quale è sempre rimasto molto legato.

"Io ho sempre vissuto qui e non capisco perché una persona anziana debba spostarsi così tanto, senza conoscere nessuno - tenta di spiegare durante il collegamento con Federica Panicucci - Dal 2003 lotto con un tumore e ho fanno 28 mesi di chemioterapia, è una vergogna essere abbandonato in questo modo. Ho girato otto assistenti sociali e sette di questi mi hanno raccontato solo bugie".

Il dialogo prosegue, finché Fausto sembra convincersi ad accettare le condizioni proposte: "A questo punto scelgo tutto, anche se sarebbe meglio una sistemazione più vicina. Purtroppo ho fatto delle analisi che non vanno molto bene e se mi succede qualcosa vorrei andare a riposare con la mia povera mamma".