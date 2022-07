Gb, "all you can eat" le chiede di pagare doppio per "aver mangiato troppo"

Eppure è quanto è successo in un locale del Regno Unito a Poppy Jones , tiktoker inglese, che ha raccontato in un video sul suo profilo social l'assurda vicenda. Un episodio di fat shaming che non è passato inosservato al mondo del web, come dimostrano le oltre 70mila visualizzazioni raccolte dal contenuto in poche ore.

"Raccontami il modo più strano in cui hai subito fat shaming"

far pagare il doppio

. È la sfida lanciata da un'altra utente di Tik Tok alla quale Poppy - sul social @poppypaints - ha risposto con il suo racconto, che in poco tempo ha fatto il giro del web: "Ho mangiato a un buffet all you can eat - racconta la ragazza - ma quando è arrivato il conto mi sono accorta che mi volevano". Solo dopo aver discusso con il personale del locale - ha aggiunto la tiktoker - è riuscita pagare per un unico menu.

Non solo la richiesta fuori ogni logica

un difficile percorso di "body positivity"

, Poppy ha specificato che seduto accanto a lei c'era un suo ex, eppure il conto per due è stato assegnato a lei, non al suo partner. La giovane donna sorride nel video, ma nei commenti non nasconde il disagio che quella situazione le ha procurato, raccontando come gli episodi di fat shaming l'abbiano costretta aper preservare la sua salute mentale.

Body shaming e body positivity

ridere di questi commenti

sono temi sempre più presenti sui social e a volte, come nel caso di Poppy, gli utenti che in passato ne sono state vittime riescono anche a scherzarci su. Ma non è per tutti così: "Fortunatamente per me, sono in grado di, ma mi rendo conto che non tutti ci riescono e questo mi mette molta tristezza", ha detto Poppy.