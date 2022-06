Ultimo, concerto più romantico che mai: lei in carrozzina, il suo fidanzato la fa ballare

Due ragazzi, entrambi sul parterre dello stadio 'Maradona' di Napoli, si mettono a ballare durante il concerto del cantautore romano Ultimo, che si è tenuto sabato 25 giugno.

Un gesto semplice ma che non si smette mai di apprezzare in una coppia. Soprattutto se lei non muoversi sulle note della musica come gli altri, perché in carrozzina . È proprio per questo motivo che lui, l'ha presa per mano e l'ha fatta girare con la carrozzina, infine si sono baciati.