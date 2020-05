Fase 2, sì alla mobilità solo tra Regioni con lo stesso livello di contagio? Si decide il 29 maggio

La Fase 2 è entrata nel vivo ma resta ancora l'incognita della libertà di movimento all'interno dei confini nazionali. Gli spostamenti tra una Regione e l'altra , infatti, non sono ancora consentiti (se non per motivi di lavoro, urgenza, necessità) e su questo fronte la data indicata per una possibile svolta è quella del 3 giugno. Ma tutto dipende dal report del 29 maggio : l'apertura potrebbe non essere totale ma consentita solo tra territori con lo stesso indice di contagio.

Libertà ma non per tutti - Cosa significa questo? Che non è affatto certo che dal 3 giugno ci sia assoluta libertà di movimento in Italia. Come spiegato dal Corriere della Sera, le riaperture infatti sono condizionate dal report settimanale che fornirà le indicazioni per concedere il via libera agli spostamenti interregionali. Lo scopo è impedire la libertà di movimento a chi proviene da Regioni con il maggior numero di contagi.

Serve lo stesso livello di rischio - Saranno solo le Regioni che presentano il medesimo livello di rischio a non avere barriere: in sostanza il governo studia l'ipotesi per cui dal 3 giugno ci si muoverà liberamente solo tra quei territori dove si presentano gli stessi rischi. Tutte le settimane le Regioni avranno l'obbligo di comunicare vari parametri e un incrocio di dati per poter fornire una valutazione complessiva.

I dati che devono fornire le Regioni - Nello specifico le Regioni devono rendere noto l'Rt (cioè il tasso di contagiosità, il valore che ha sostituito l'R con 0) ma devono anche riferire il numero di tamponi effettuati e altri dati sul sistema sanitario e le terapie intensive. L'incrocio di queste informazioni permette di definire il rischio: "basso", "moderato" o "alto". E i movimenti vanno di conseguenza nel senso che da una Regione a rischio alto o moderato non ci si può spostare in una a rischio basso.

Dalla Lombardia si può andare in Molise e Umbria - Per fare un esempio basandosi sui dati della settimana precedente, si può ipotizzare che dalla Lombardia, la Regione in assoluto più colpita dal coronavirus, ci si può muovere solo verso Molise e Umbria perché queste tre Regioni sono le uniche a rischio moderato. Non è però chiaro come lo spostamento possa avvenire visto che non sarebbe consentito il transito in tutte le altre Regioni.

Le esigenze "turistiche" - Ogni provvedimento che verrà adottato, comunque, non sarà definitivo ma subordinato a report e aggiornamenti settimanali. Siamo, però, sempre nel campo delle ipotesi e le opinioni sono diverse. Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha ribadito che non verranno aperte le aree con rischio alto. Il governatore della Liguria Giovanni Toti è uno dei principali fautori della libertà di movimento per dare una chance a economia e turismo. Proprio la stagione estiva alle porte rende necessario fare chiarezza sugli eventuali movimenti consentiti. Il premier Giuseppe Conte ha invitato gli italiani a fare le vacanze in Italia: ma potranno davvero farlo?