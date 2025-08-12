Fano, oltre cento intossicati durante una cena in villa: indagini sulle cause

Sui social e nei racconti dei presenti, la serata è descritta inizialmente come conviviale e ben organizzata, fino al diffondersi delle prime notizie sui malori. Alcuni partecipanti hanno espresso preoccupazione e disappunto, chiedendo chiarezza sulle cause e, in alcuni casi, rimborsi per il costo della cena. Gli organizzatori hanno manifestato dispiacere per l'accaduto e si sono detti pronti a collaborare con le autorità per ricostruire l'accaduto e risalire all'origine del problema.