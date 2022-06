Latina, matrimonio da incubo: 80 intossicati al banchetto nuziale

Ma la festa in una location da sogno si è trasformata presto in un "film d'orrore" quando amici e parenti hanno iniziato ad accusare dolori addominali. Ben ottanta degli invitati sono stati colpiti da vomito o dissenteria mentre a rischiare il peggio sono stati lo zio e il nonno dello sposo: trasportati in ospedale in codice rosso. Secondo la Asl incaricata delle indagini, a scatenare l'intossicazione potrebbero essere state le pietanze a base di pesce servite durante la cena.

La testimonianza della sposa -

"C'erano persone che vomitavano in bagno, in giardino, il nonno di Alessio steso per terra con gli infermieri del 118 che cercavano di rianimarlo, mio padre diabetico portato via in ambulanza. Se non era per i soccorsi, oltre al matrimonio quella sera avremmo celebrato anche un'altra funzione". Il racconto della sposa a Fanpage.it .