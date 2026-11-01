Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham trova lavoro come docente a 60 euro l'ora

L'accordo tra Catherine Birmingham e l'Istituto romano stato siglato lo scorso 17 ottobre, sulla base - appunto - di circa 60 euro lordi all'ora. La donna sarà in particolare impegnata nel corso di perfezionamento in "Intelligenza naturale" e dovrà dialogare con i corsisti, tra testimonianze e veri e propri discorsi da intavolare con loro. Nella platea a cui si rivolgerà saranno presenti anche assistenti sociali. La disponibilità di nuove entrate economiche potrebbe sbloccare il progetto edilizio della "casa ecologica", considerato uno dei requisiti fondamentali per il ricongiungimento familiare.