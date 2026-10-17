Famiglia nel bosco, dopo 11 mesi i bambini con i genitori per il weekend

© Da video
I bambini della famiglia nel bosco trascorreranno il weekend con i genitori dopo undici mesi. Sabato mattina, Nathan e Catherine sono andati in auto alla casa famiglia di Vasto, dove hanno riabbracciato i figli già pronti con i trolley per trascorrere il fine settimana insieme. Si sono recati al casolare nel bosco, dove resteranno fino al pomeriggio, poi andranno nella casa concessa dal Comune di Palmoli, in cui i bambini resteranno con i genitori fino alle 18 di domenica.
La nota dell'avvocato Pillon
"Questa mattina (sabato mattina, ndr), qualche minuto prima delle 10, Nathan e Catherine si sono presentati alla casa famiglia. I bambini sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia, poi sono saliti in macchina con loro portando i loro piccoli trolley e tutta la famiglia è ripartita alla volta di Palmoli - ha fatto sapere l'avvocato della famiglia nel bosco, Simone Pillon, in una nota -. Vista la bella giornata, staranno qualche ora con i loro animali e poi questo pomeriggio andranno alla casa del Comune, dove trascorreranno la notte. Domani pomeriggio (domenica pomeriggio, ndr), torneranno poi a Vasto sempre accompagnati da mamma e papà. È stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti. Nathan ha detto: 'È il giorno più bello da un anno a questa parte'. È un ulteriore passo importante nella direzione del rientro definitivo che auspichiamo possa essere ordinato al più presto. Ringraziamo il sindaco che ha garantito le consuete misure e i giornalisti che hanno saputo rispettare la privacy della famiglia, come da noi richiesto".
"È giusto sottolineare - ha aggiunto Pillon - anche l'importante ruolo avuto dalle istituzioni in questa vicenda fin dalla visita del vicepremier Salvini e poi via via dell'interessamento del presidente Marsilio, dell'assessore Santangelo, della Garante dell'Infanzia Terragni e della presidente della Commissione Infanzia Brambilla. A testimonianza di tale impegno, il prossimo mercoledì 21 ottobre il viceministro agli Affari sociali Maria Teresa Bellucci incontrerà a Palmoli Nathan e Catherine, che avevano chiesto di poterle parlare. Prima di tale incontro il viceministro vedrà anche gli operatori del Servizio sociale e gli esperti della Neuropsichiatria infantile. Sono personalmente molto grato a tutti i protagonisti di questa vicenda che hanno saputo ritrovare un terreno comune di dialogo nel superiore interesse dei minori e auspico che con le prossime scadenze giudiziarie (previste per il 30 di ottobre al Tribunale per i Minorenni e al 3 di novembre in Corte di Appello) la vicenda possa trovare una serena conclusione".