Famiglia nel bosco, dopo 11 mesi i bambini con i genitori per il weekend

"Questa mattina (sabato mattina, ndr), qualche minuto prima delle 10, Nathan e Catherine si sono presentati alla casa famiglia. I bambini sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia, poi sono saliti in macchina con loro portando i loro piccoli trolley e tutta la famiglia è ripartita alla volta di Palmoli - ha fatto sapere l'avvocato della famiglia nel bosco, Simone Pillon, in una nota -. Vista la bella giornata, staranno qualche ora con i loro animali e poi questo pomeriggio andranno alla casa del Comune, dove trascorreranno la notte. Domani pomeriggio (domenica pomeriggio, ndr), torneranno poi a Vasto sempre accompagnati da mamma e papà. È stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti. Nathan ha detto: 'È il giorno più bello da un anno a questa parte'. È un ulteriore passo importante nella direzione del rientro definitivo che auspichiamo possa essere ordinato al più presto. Ringraziamo il sindaco che ha garantito le consuete misure e i giornalisti che hanno saputo rispettare la privacy della famiglia, come da noi richiesto".