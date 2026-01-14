Logo Tgcom24
A "Mattino Cinque"

Famiglia nel bosco, la nuova maestra: "Bimbi collaborativi e volenterosi"

A "Mattino Cinque" la donna: "Atteggiamento positivo e vivace, ho iniziato dalle vocali"

14 Gen 2026 - 11:54
© Da video

"È stata un'esperienza positiva" ha raccontato la maestra che ha tenuto la prima lezione ai tre bambini, figli dell'australiana Catherine Birmingham e dell'inglese Nathan Trevallion, ospiti dallo scorso 20 novembre di una casa famiglia a Vasto (Chieti) dopo la sospensione della responsabilità genitoriale decisa dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. 

"La prima impressione è che avevano un atteggiamento positivo, vivaci, collaborativi e anche volenterosi" prosegue la maestra. "Era presente anche la madre che nel frattempo sferruzzava in un angolo e quando i bambini non capivano una cosa, o volevano dirla ma non ci riuscivano, chiedevano alla mamma aiuto e lei faceva da traduttrice. Con loro ho deciso di iniziare dalle vocali" conclude la maestra. 

