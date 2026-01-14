Famiglia nel bosco, la nuova maestra: "Bimbi collaborativi e volenterosi"

"La prima impressione è che avevano un atteggiamento positivo, vivaci, collaborativi e anche volenterosi" prosegue la maestra. "Era presente anche la madre che nel frattempo sferruzzava in un angolo e quando i bambini non capivano una cosa, o volevano dirla ma non ci riuscivano, chiedevano alla mamma aiuto e lei faceva da traduttrice. Con loro ho deciso di iniziare dalle vocali" conclude la maestra.