Famiglia nel bosco, i genitori verso l'ok a una casa offerta gratis da un ristoratore

"È la casetta dove sono nato e dove ho vissuto con i miei genitori che ora non ci sono più", ha proseguito Carusi. "Da piccolo con la mia famiglia abbiamo fatto la vita che Nathan e Catherine stanno facendo ora: senza riscaldamento e per questo ogni camera ha un camino. C'è anche l'acqua corrente. L'avevo ristrutturata per una locazione turistica. Non mi scandalizzo dello stile di vita della famiglia nel bosco perché l'ho vissuta anche io da piccolo".