Famiglia nel bosco, i genitori verso l'ok a una casa offerta gratis da un ristoratore

Il proprietario del casolare, immerso nell'area boschiva di Palmoli, si dice pronto a concedere a Nathan e Catherine di riunirsi coi loro tre bambini nella casetta "dove è nato e cresciuto"
© Tgcom24
I genitori della "famiglia nel bosco", Nathan e Catherine, sono rimasti "affascinati" da un casolare nell'area verde di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona (Chieti). Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori si è recato nella struttura e, come riferito dal proprietario, è rimasto "molto impressionato" dalla residenza autonoma immersa nella natura. All'interno ci sono due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l'acqua, il bagno a secco e locali per gli animali. In precedenza anche il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, aveva offerto alla famiglia un'abitazione gratuita in paese.
Nathan "è rimasto molto affascinato dalla casa. Non ha fatto in tempo a vedere l'esterno che è la parte più bella: c'è una fonte con la sorgente. Un posto unico", ha dichiarato Armando Carusi, proprietario del casolare. Il ristoratore vive a Ortona, sul litorale abruzzese, e ha offerto in comodato gratuito la struttura appena ristrutturata per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento che permetterà loro di continuare lo stile di vita che prediligono.
"È la casetta dove sono nato e dove ho vissuto con i miei genitori che ora non ci sono più", ha proseguito Carusi. "Da piccolo con la mia famiglia abbiamo fatto la vita che Nathan e Catherine stanno facendo ora: senza riscaldamento e per questo ogni camera ha un camino. C'è anche l'acqua corrente. L'avevo ristrutturata per una locazione turistica. Non mi scandalizzo dello stile di vita della famiglia nel bosco perché l'ho vissuta anche io da piccolo".
Nathan "è rimasto colpito anche da alcuni attrezzi in legno antichi presenti in cucina" ha affermato ancora il ristoratore. "C'è anche la possibilità di filare la lana come si faceva una volta. E questo gli è piaciuto moltissimo. È un appassionato di queste cose. Ho inviato molte foto a Nathan dell'esterno che ha condiviso con la moglie Catherine. Mi ha detto che è bastato quello che ha visto. L'interno gli è piaciuto moltissimo".