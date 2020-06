Fabrizio Corona rischia altri nove mesi di carcere: "Voglio avere fiducia nella giustizia"

Fabrizio Corona torna a parlare. L'8 giugno 2020 l'ex paparazzo sarà di nuovo processato per "delle cavolate fatte a novembre", come spiegato dal suo avvocato Ivano Chiesa che a "Live - Non è la d'Urso" ha spiegato: "Fra le tante, è andato in televisione a fare delle cose alla Corona. Certo è un uomo eccentrico, particolare e narcisistico. Diciamo basta però".

Lo stesso Corona ha poi parlato nel corso del programma, attraverso un videomessaggio: "Domani c'è un'udienza importantissima per la mia vita, l'ennesima - ha detto -, in Cassazione a porte chiuse. Si decide se devo rifarmi i 9 mesi di pena che ho già fatto. Sono sereno, anche se questo è un momento particolare, ma voglio avere fede nella giustizia italiana e spero che per una le cose vadano come devono andare. Ho fatto più di sei anni dietro le sbarre, ora sono agli arresti domiciliari".