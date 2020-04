Fabrizio Corona diffidato dalla Questura: non rispetta le norme anti epidemia

Nina Moric abbracciata a Fabrizio Corona, lo scatto social Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Aveva postato sui social i video in cui si allenava col personal trainer e per questo Fabrizio Corona è stato diffidato dalla Questura di Milano per non avere rispettato le norme anti epidemia. Gli agenti di polizia lo hanno multato perché Corona, ancora ai domiciliari, riceveva in casa sua persone senza una comprovata necessità come stabilito dalla legge.